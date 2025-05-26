Голова СЗР: Лише 20% зброї Росії – новітні зразки, інша техніка стара

Олег Іващенко (Фото: genshtab.info)

Росія намагається вийти на максимум з виробництва зброї, але їй важко. Лише 20% ворожої техніки – це новітні зразки, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Росія має проблеми з інвестиціями, верстатами та компонентами. Також є складнощі з електронікою і спецхімією.

"На сьогодні 80% військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками. Вона знята зі зберігання, відремонтована і відправлена на фронт. Лише 20% російської техніки – новітні системи", – зазначив Іващенко.

Що стосується виробництва боєприпасів, то на рік Росія виготовляє близько 3 млн снарядів 122-го та 152-го калібру. Ще майже 2,5-3 млн снарядів ворог бере у Північної Кореї, з початку повномасштабної війни КНДР надала 6 млн снарядів.

Окрім цього, Пхеньян поставив Москві 120 одиниць самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і стільки ж реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм.