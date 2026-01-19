Глава ЦИК пообещал обеспечить избирательные права тем, кто приедет проголосовать из оккупации

Во время войны в Украине было разрушено или повреждено 2000 избирательных участков из 30 000, заявил Олег Диденко

Олег Диденко (Фото: ЦИК)

Украина исключает проведение голосования на президентских выборах на временно оккупированных территориях, но обеспечит избирательные права для тех, кто сможет добраться до подконтрольной Киеву территории. Об этом в интервью Reuters сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

По его словам, Украина столкнется с большими трудностями в организации своих первых выборов со времен полномасштабного вторжения России в 2022 году, поскольку ее инфраструктура разрушена, а миллионы людей перемещены из-за боевых действий.

Читайте также Возможны ли выборы во время войны? Объясняем Трампу на пальцах

Прекращение огня и безопасные условия для избирателей являются необходимыми условиями для любых выборов, заявил Диденко. Кроме этого Украина сталкивается с многочисленными проблемами: миллионы ее граждан находятся за границей или на линии фронта, инфраструктура разрушена, а избирательный реестр не отражает миграционных изменений.

"Вопросы избирательного права в мирное время в Украине очень сложные: они не решались быстро и легко. Поэтому сейчас эти вопросы еще сложнее, поскольку проблем значительно больше", – добавил глава ЦИК.

Голосование на оккупированных территориях исключено, но Украина обеспечит избирательные права тем, кто доберется до контролируемой Киевом территории, заявил Диденко.

По данным Агентства ООН по делам беженцев за январь, за рубежом находится около 5,8 млн украинских беженцев, большинство из которых – в Европе. Пока нет окончательной оценки количества избирателей за рубежом, уточнил Диденко.

До войны Украина имела 102 избирательных участка в посольствах и консульствах. Этого недостаточно, чтобы обеспечить голосование беженцев, сказал чиновник.

Он считает, что открытие избирательных участков вне дипломатических помещений является самым реалистичным решением, поскольку онлайн-голосование и голосование по почте подвергаются риску внешнего вмешательства и попыток дискредитировать процесс.

Также глава ЦИК сообщил, что почти 2000 из более 30 000 избирательных участков были разрушены или повреждены, преимущественно на востоке страны.

9 декабря 2025 года Трамп, на фоне переговоров по мирному плану, заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".

Реагируя на это, Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.

23 декабря впервые с начала большой войны заработал Государственный реестр избирателей.