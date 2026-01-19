Глава ЦВК пообіцяв забезпечити виборчі права для тих, хто приїде проголосувати з окупації

Під час війни в Україні було зруйновано або пошкоджено 2000 виборчих дільниць із 30 000, заявив Олег Діденко

Олег Діденко (Фото: ЦВК)

Україна відкидає проведення голосування на президентських виборах на тимчасово окупованих територіях, але забезпечить виборчі права для тих, хто зможе дістатися до підконтрольної Києву території. Про це в інтерв’ю Reuters повідомив глава Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

За його словами, Україна натрапить на великі труднощі в організації своїх перших виборів з часів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, оскільки її інфраструктура зруйнована, а мільйони людей переміщені через бойові дії.

Припинення вогню й безпечні умови для виборців є необхідними умовами для будь-яких виборів, заявив Діденко. Крім цього Україна стикається з численними проблемами: мільйони її громадян знаходяться за кордоном або на лінії фронту, інфраструктура зруйнована, а виборчий реєстр не відображає міграційних змін.

"Питання виборчого права у мирний час в Україні дуже складні: вони не вирішувалися швидко й легко. Тому зараз ці питання ще складніші, оскільки проблем є значно більшими", – додав глава ЦВК.

Голосування на окупованих територіях не може бути, але Україна забезпечить виборчі права тим, хто дістанеться до контрольованої Києвом території, заявив Діденко.

За даними Агентства ООН у справах біженців за січень, за кордоном перебуває близько 5,8 млн українських біженців, більшість з яких – у Європі. Наразі немає остаточної оцінки кількості виборців за кордоном, уточнив Діденко.

До війни Україна мала 102 виборчі дільниці в посольствах і консульствах. Цього недостатньо, щоб забезпечити голосування біженців, сказав посадовець.

Він вважає, що відкриття виборчих дільниць поза межами дипломатичних приміщень є найреалістичнішим рішенням, оскільки онлайн-голосування й голосування поштою піддаються ризику зовнішнього втручання та спроб дискредитувати процес.

Також глава ЦВК повідомив, що майже 2000 із понад 30 000 виборчих дільниць були зруйновані або пошкоджені, переважно на сході країни.

9 грудня 2025 року Трамп на тлі переговорів щодо мирного плану заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".

Реагуючи на це, Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.

23 грудня вперше від початку великої війни запрацював Державний реєстр виборців.