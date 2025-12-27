Росія готує підґрунтя для невизнання потенційних виборів в Україні – президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія вже готує інформаційну атаку проти потенційних президентських виборів в Україні, щоб не визнати їх, а владу назвати нелегітимною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами у чаті Офісу президента.

Глава держави повторив, що політично готовий до проведення президентських виборів. Однак він наголосив, що для голосування має бути забезпечена безпека громадян.

Читайте також Чи можливі вибори під час війни? Пояснюємо Трампу на пальцях

Також потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори потім були визнані легітимними. Зеленський наголосив на важливості присутності спостерігачів.

"Ну й важливо, які дії Росія робить вже. І які протидії повинні робити наші партнери щодо потенційних виборів", – додав він.

Президент розповів, що вранці заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки.

"Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати в українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України", – пояснив президент.

За його словами, завдання полягає в тому, щоб порушувати це питання, що там живе велика кількість українців, які мають право голосувати.

"Для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих вибрів. Як ви бачите, Росії все одно, яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Я завжди про це говорю. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади", – пояснив він.

9 грудня Трамп, на тлі переговорів щодо мирного плану, заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".

Реагуючи на це, Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.

22 грудня Арахамія повідомив, що в Раді розглянуть питання проведення виборів під час воєнного стану і сформують робочу групу. Наступного дня вперше від початку великої війни запрацював Державний реєстр виборців.