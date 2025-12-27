Россия готовит почву для непризнания потенциальных выборов в Украине – президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия уже готовит информационную атаку против потенциальных президентских выборов в Украине, чтобы не признать их, а власть назвать нелегитимной. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате Офиса президента.

Глава государства повторил, что политически готов к проведению президентских выборов. Однако он подчеркнул, что для голосования должна быть обеспечена безопасность граждан.

Также нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы потом были признаны легитимными. Зеленский отметил важность присутствия наблюдателей.

"Ну и важно, какие действия Россия предпринимает уже. И какие противодействия должны делать наши партнеры относительно потенциальных выборов", – добавил он.

Президент рассказал, что утром заслушал доклад Службы внешней разведки.

"Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины", – пояснил президент.

По его словам, задача заключается в том, чтобы поднимать этот вопрос, что там живет большое количество украинцев, которые имеют право голосовать.

"Для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов. Как вы видите, России все равно, каким образом донести месседж о нелегитимности украинской власти. Я всегда об этом говорю. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать месседжи о нелегитимности украинской власти", – пояснил он.

9 декабря Трамп, на фоне переговоров по мирному плану, заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".

Реагируя на это, Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.

22 декабря Арахамия сообщил, что в Раде рассмотрят вопросы проведения выборов во время военного положения и сформируют рабочую группу. На следующий день впервые с начала большой войны заработал Государственный реестр избирателей.