Впервые с начала большой войны заработал Государственный реестр избирателей
Во вторник, 23 декабря в Украине была возобновлена работа Государственного реестра избирателей. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.
Он заявил, что, как и обещал, информирует общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.
23 декабря впервые за время полномасштабного вторжения постановлением Центральной избирательной комиссии была восстановлена работа Государственного реестра избирателей.
"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие – его актуализации", – пояснил Арахамия.
Он акцентировал, что обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов. По словам парламентария, война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении достаточно.
- 9 декабря Трамп, на фоне переговоров по мирному плану, заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".
- Реагируя на это, Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.
- На следующий день Зеленский обсудил с представителями ВР вопросы проведение выборов во время войны. Нынешнее законодательство не позволяет проводить их во время действия военного положения.
- 18 декабря Зеленский сказал, что США заинтересованы в проведении президентских выборов в Украине, о местных и парламентских выборах речь не шла.
