Впервые с начала большой войны заработал Государственный реестр избирателей

Давид Арахамия (Фото: Офис президента)

Во вторник, 23 декабря в Украине была возобновлена работа Государственного реестра избирателей. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он заявил, что, как и обещал, информирует общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.

Читайте также Возможны ли выборы во время войны? Объясняем Трампу на пальцах

23 декабря впервые за время полномасштабного вторжения постановлением Центральной избирательной комиссии была восстановлена работа Государственного реестра избирателей.

"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие – его актуализации", – пояснил Арахамия.

Он акцентировал, что обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов. По словам парламентария, война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении достаточно.

9 декабря Трамп, на фоне переговоров по мирному плану, заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно".

Реагируя на это, Зеленский заявил, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.

На следующий день Зеленский обсудил с представителями ВР вопросы проведение выборов во время войны. Нынешнее законодательство не позволяет проводить их во время действия военного положения.

18 декабря Зеленский сказал, что США заинтересованы в проведении президентских выборов в Украине, о местных и парламентских выборах речь не шла.