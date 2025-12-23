Впервые с начала большой войны заработал Государственный реестр избирателей
Во вторник, 23 декабря в Украине была возобновлена работа Государственного реестра избирателей. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он заявил, что, как и обещал, информирует общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.

23 декабря впервые за время полномасштабного вторжения постановлением Центральной избирательной комиссии была восстановлена работа Государственного реестра избирателей.

"Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие – его актуализации", – пояснил Арахамия.

Он акцентировал, что обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов. По словам парламентария, война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении достаточно.

