Уперше від початку великої війни запрацював Державний реєстр виборців

Давид Арахамія (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 23 грудня в Україні було відновлено роботу Державного реєстру виборців. Про це повідомив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Він заявив, що, як і обіцяв, інформує суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

23 грудня вперше за час повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії було відновлено роботу Державного реєстру виборців.

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації", – пояснив Арахамія.

Він акцентував, що оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів. За словами парламентаря, війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку достатньо.

9 грудня Трамп, на тлі переговорів щодо мирного плану, заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".

Реагуючи на це, Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.

Наступного дня Зеленський обговорив з представниками ВР питання проведення виборів під час війни. Нинішнє законодавство не дозволяє проводити їх під час дії воєнного стану.

18 грудня Зеленський сказав, що США зацікавлені у проведенні президентських виборів в Україні, про місцеві парламентські вибори не йшлося.