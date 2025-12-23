Уперше від початку великої війни запрацював Державний реєстр виборців
У вівторок, 23 грудня в Україні було відновлено роботу Державного реєстру виборців. Про це повідомив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.
Він заявив, що, як і обіцяв, інформує суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.
23 грудня вперше за час повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії було відновлено роботу Державного реєстру виборців.
"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок – його актуалізації", – пояснив Арахамія.
Він акцентував, що оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів. За словами парламентаря, війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку достатньо.
- 9 грудня Трамп, на тлі переговорів щодо мирного плану, заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".
- Реагуючи на це, Зеленський заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.
- Наступного дня Зеленський обговорив з представниками ВР питання проведення виборів під час війни. Нинішнє законодавство не дозволяє проводити їх під час дії воєнного стану.
- 18 грудня Зеленський сказав, що США зацікавлені у проведенні президентських виборів в Україні, про місцеві парламентські вибори не йшлося.
