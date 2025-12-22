Стефанчук заявив, що закон про вибори під час війни застосують один раз

Віцеспікер ВРУ очолив робочу групу з підготовки законопроєкту про вибори під час війни

Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-акаунт спікера ВРУ)

Закон про вибори під час дії воєнного стану, який доручено розробити депутатам, буде застосовано один раз. Про це під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Суспільне.

Він вже підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Її очолив перший заступник спікера ВРУ Олександр Корнієнко.

До складу групи також увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

"Це фахова робоча група, яка напрацює той документ, який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові", – сказав голова парламенту.

Стефанчук додав, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, враховуючи контекст війни. Йдеться про питання голосування військових та їхнього права обиратися, голосування українців, які перебувають за кордоном, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, а також про залучення іноземних спостерігачів.

"По кожному питанню є ціла низка "за" і "проти", які треба пропрацювати, взяти найкращий світовий досвід і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів", – сказав спікер Ради.