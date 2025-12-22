Стефанчук заявил, что закон о выборах во время войны применят один раз

Вице-спикер ВРУ возглавил рабочую группу по подготовке законопроекта о выборах во время войны

Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-аккаунт спикера ВРУ)

Закон о выборах во время действия военного положения, который поручено разработать депутатам, будет применен один раз. Об этом во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Суспільне.

Он уже подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах во время военного положения. Ее возглавил первый заместитель спикера ВРУ Александр Корниенко.

В состав группы также войдут представители всех без исключения фракций и групп, представители гражданского общества и Центральной избирательной комиссии.

"Это профессиональная рабочая группа, которая наработает тот документ, позволяющий провести в Украине не просто выборы, а безопасные демократические выборы, к которым будет доверие во всем мире", – сказал глава парламента.

Стефанчук добавил, что рабочая группа будет нарабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, учитывая контекст войны. Речь идет о вопросах голосования военных и их права избираться, голосования украинцев, находящихся за рубежом, проведения выборов на временно оккупированных территориях, а также о привлечении иностранных наблюдателей.

"По каждому вопросу есть целый ряд за и против, которые надо проработать, взять лучший мировой опыт, и предложить Украине новый закон, который будет одноразового использования именно для этих выборов", – сказал спикер Рады.