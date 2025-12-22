В Раде рассмотрят вопрос проведения выборов во время военного положения – формируют рабочую группу
В Верховной Раде Украины, по предварительной договоренности, формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента во время военного положения. Об этом сообщил председатель фракции Слуга Народа в Раде Давид Арахамия.
По его словам, обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти. Также привлекут представителей всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии и общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.
"Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители медиа", – отметил Арахамия.
В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине время провести выборы президента. Владимир Зеленский ответил, что "всегда готов", но призвал США обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.
Также украинский лидер обсудил с представителями Верховной Рады вопросы проведение выборов во время войны.
- Аналитик Ольга Коцюруба заявила LIGA.net, что выборы в войну могут быть лишь имитацией, они невозможны без обеспечения безопасности.
- Собеседник LIGA.net в Слуге народа заявил, что в Украине уже началась работа над избирательным законодательством для проведения голосования в условиях войны.
Комментарии (0)