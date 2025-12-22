У Раді розглянуть питання проведення виборів під час воєнного стану – формують робочу групу

До розгляду питання залучать представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, громадських організацій тощо

Давид Арахамія (Фото: сторінка Facebook політика)

У Верховній Раді України, за попередньою домовленістю, формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента під час воєнного стану. Про це повідомив голова фракції Слуга Народу у Раді Давид Арахамія.

За його словами, обговорення буде проходити спільно із представниками профільного комітету Ради з питань організації державної влади. Також залучать представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії та громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники медіа", – зазначив Арахамія.

Напочатку грудня президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні час провести вибори президента. Володимир Зеленський відповів, що "завжди готовий", але закликав США забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.

Також український лідер обговорив з представниками Верховної Ради питання проведення виборів під час війни.