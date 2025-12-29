Глава внешней разведки Эстонии: РФ сейчас не намерена нападать на какую-либо страну Балтии

НАТО (Иллюстративное фото: Toms Kalnins/EPA)

Россия сейчас не намерена нападать на какую-то страну Балтии или в целом на Альянс. Об этом в интервью ERR сообщил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

"То, что мы видим сегодня, – Россия сейчас не намерена нападать на какую-то страну Балтии или на НАТО в более широком понимании", – сказал Розин.

По его словам, что в результате реакций союзников Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, которые происходили в регионе в целом.

"До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта", – констатировал он.

Розин уточнил, что после различных инцидентов – начиная с повреждений кабелей, которые произошли некоторое время назад, или различных залетов дронов или самолетов в воздушное пространство Альянса, Россия приняла различные меры, чтобы избегать подобных ситуаций.

По его словам, траектории дронов над территорией Украины или воздушным пространством изменены таким образом, чтобы минимизировать риски. Чиновник добавил, что российские самолеты сейчас очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов.

"Также после запуска миссии НАТО здесь больше не происходило инцидентов с кабелями. Такова текущая ситуация. Конечно, это не исключает того, что в будущем инциденты могут произойти, поскольку военная активность высокая, война в Украине продолжается активно – теоретически это все еще возможно. Но мы не видим, чтобы Россия сейчас намеренно пыталась что-то эскалировать", – сказал Розин.

В ноябре министр иностранных дел страны рассказывал, что ранее у границ Эстонии было 120 000 военных, а сейчас там пусто.

24 декабря глава МИД Эстонии заявлял, что эстонские военные откроют огонь, если так называемые зеленые человечки пересекут границу страны.