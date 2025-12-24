Глава МИД Эстонии: Если зеленые человечки пересекут нашу границу, мы будем стрелять в них

Маргус Цахкна заверил, что Эстония будет сбивать российские самолеты в случае, если они будут представлять опасность

Маргус Цахкна (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Эстонские военные откроют огонь, если так называемые зеленые человечки пересекут границу страны. Об этом в интервью Onet сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Глава эстонской дипломатии заявил, что Россия не может иметь никакого влияния на европейскую архитектуру безопасности, потому что эта архитектура была создана прежде всего против России.

"Это единственная агрессивная страна в нашем регионе. И когда мы говорим о безопасности, мы говорим не только об Украине, но и о странах Балтии, Польше и всей Восточной Европе, которая была частью процесса расширения НАТО", – пояснил Цахкна.

Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину ни при каких обстоятельствах нельзя доверять, вспомнив войну России против Грузии в 2008 году.

"Реакция Запада на эту агрессию была слабой, и в результате 20% территории Грузии до сих пор оккупированы Россией. Затем наступил 2014 год и оккупация Крыма, а также востока Украины. Тогда были подписаны Минские соглашения, но Россия все равно продолжила свою агрессию", – сказал глава эстонского МИД.

Министр напомнил, что Россия проводит гибридные атаки по всей Европе. 19 сентября российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, а ранее беспилотники залетели в Польшу. Цахкна заверил, что Эстония будет сбивать российские самолеты, если подобные ситуации повторятся в будущем.

"Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу для нашей безопасности, мы их собьем. Это красная линия, и Путин должен это помнить. Он должен понимать, что это территория НАТО и не может безнаказанно совершать такие акты агрессии. Мы согласны с Польшей в этом вопросе", – подчеркнул он.

Медиа напомнило, что в октябре на российской стороне эстонской границы были замечены так называемые зеленые человечки – российские солдаты, которые действовали без официальных военных опознавательных знаков.

Министр иностранных дел Эстонии заверил, что это не был серьезный инцидент, но пограничный переход был закрыт в качестве меры предосторожности.

"Мы видим их не впервые. Мы постоянно следим за ними. Например, у нас много разных сообщений из Нарвы, пограничного города. Скажу прямо: если зеленые человечки когда-то пересекут нашу границу, мы будем стрелять в них. Такими будут последствия, обсуждений нет. Если Россия не будет уверена, отреагируем ли мы на самом деле, она может нас проверить", – сказал он.

В ноябре эстонский парламент не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Большинство депутатов проголосовали против.

22 ноября Цахкна отметил, что российские военные, которые ранее располагались рядом с границей Эстонии, были отправлены в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

18 декабря сообщалось, что трое российских пограничников пересекли границу Эстонии.