Российские пограничники зашли на территорию Эстонии. Таллинн планирует вызвать представителя РФ

Граница между Россией и Эстонией (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Трое российских пограничников пересекли границу Эстонии. Министерство иностранных дел страны в сообщении отмечает, что ожидает объяснений от Москвы и готовится вызвать временного поверенного в делах России.

По информации МИД, инцидент произошел утром 17 декабря. Около 10:00 (по киевскому времени аналогично) камеры наблюдения Восточной префектуры зафиксировали российское судно с пограничниками на воздушной подушке в районе волнореза Васкнарва на реке Нарва.

Судно остановилось возле волнорезов, после чего трое пограничников РФ высадились и пешком прошли вдоль волнорезов. Во время движения они незаконно пересекли линию контроля и зашли на территорию Эстонии. Вскоре мужчины вернулись на судно и отплыли в сторону России.

Начальник пограничного бюро Восточной префектуры Ээрик Пургель сообщил, что на инцидент отреагировали несколько эстонских пограничных патрулей.

"Инцидент был зафиксирован оборудованием наблюдения, а также был проведен первичный осмотр на волнорезе. С пограничным представителем РФ установлен официальный контакт для получения разъяснений", – сказал он.

Восточная префектура Эстонии усилила патрулирование в районе для оперативного реагирования на подобные провокации.

В МИД страны сообщили, что на четверг запланирована встреча представителей пограничных ведомств обоих государств, во время которой Таллинн ожидает от российской стороны разъяснений. Кроме того, эстонские власти намерены вызвать временного поверенного в делах РФ.