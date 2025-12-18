Российские пограничники зашли на территорию Эстонии. Таллинн планирует вызвать представителя РФ
Трое российских пограничников пересекли границу Эстонии. Министерство иностранных дел страны в сообщении отмечает, что ожидает объяснений от Москвы и готовится вызвать временного поверенного в делах России.
По информации МИД, инцидент произошел утром 17 декабря. Около 10:00 (по киевскому времени аналогично) камеры наблюдения Восточной префектуры зафиксировали российское судно с пограничниками на воздушной подушке в районе волнореза Васкнарва на реке Нарва.
Судно остановилось возле волнорезов, после чего трое пограничников РФ высадились и пешком прошли вдоль волнорезов. Во время движения они незаконно пересекли линию контроля и зашли на территорию Эстонии. Вскоре мужчины вернулись на судно и отплыли в сторону России.
Начальник пограничного бюро Восточной префектуры Ээрик Пургель сообщил, что на инцидент отреагировали несколько эстонских пограничных патрулей.
"Инцидент был зафиксирован оборудованием наблюдения, а также был проведен первичный осмотр на волнорезе. С пограничным представителем РФ установлен официальный контакт для получения разъяснений", – сказал он.
Восточная префектура Эстонии усилила патрулирование в районе для оперативного реагирования на подобные провокации.
В МИД страны сообщили, что на четверг запланирована встреча представителей пограничных ведомств обоих государств, во время которой Таллинн ожидает от российской стороны разъяснений. Кроме того, эстонские власти намерены вызвать временного поверенного в делах РФ.
- В ноябре эстонский парламент не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Большинство депутатов проголосовали против.
- 22 ноября эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна отметил, что российские военные, которые ранее располагались рядом с границей Эстонии, были отправлены в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.
