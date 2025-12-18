Російські прикордонники зайшли на територію Естонії. Таллінн планує викликати представника РФ

Кордон між Росією та Естонією (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії. Міністерство закордонних справ країни в повідомленні зазначає, що очікує пояснень від Москви та готується викликати тимчасового повіреного у справах Росії.

За інформацією МЗС, інцидент стався вранці 17 грудня. Близько 10:00 (за київським часом аналогічно) камери спостереження Східної префектури зафіксували російське судно з прикордонниками на повітряній подушці в районі хвилеріза Васкнарва на річці Нарва.

Судно зупинилося біля хвилерізів, після чого троє прикордонників РФ висадилися та пішки пройшли вздовж хвилерізів. Під час руху вони незаконно перетнули лінію контролю та зайшли на територію Естонії. Невдовзі чоловіки повернулися на судно та відпливли у бік Росії.

Начальник прикордонного бюро Східної префектури Еерік Пургель повідомив, що на інцидент відреагували декілька естонських прикордонних патрулів.

"Інцидент був зафіксований обладнанням спостереження, а також був проведений первинний огляд на хвилерізі. З прикордонним представником РФ встановлено офіційний контакт для отримання роз'яснень", – сказав він.

Східна префектура Естонії посилила патрулювання в районі для оперативного реагування на подібні провокації.

У МЗС країни повідомили, що на четвер заплановано зустріч представників прикордонних відомств обох держав, під час якої Таллінн очікує від російської сторони роз’яснень. Крім того, естонська влада має намір викликати тимчасового повіреного у справах РФ.