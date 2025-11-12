Парламент Естонії не підтримав ідею закриття кордону з РФ

Кордон (Фото: Depositphotos)

Естонський парламент не підтримав законопроєкт щодо закриття кордону з Росією. Проти проголосували 47 осіб, за – 20. Результати голосування висвітлені на сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає здійснення заходів щодо забезпечення "безпеки народу та держави Естонії". Закриття кордону – це один зі способів "запобігти непередбаченим інцидентам та посилити захист".

Як повідомив ERR, ініціатором законопроєкту виступила опозиційна партія Isamaa. Необхідність такого документа пов'язана із загостренням безпекової ситуації.

"Цієї весни, після саботажних актів у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію в парламент направити уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою і Російською Федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", – зазначав лідер партії Урмас Рейнсалу.

ДОВІДКА У грудні 2024 року нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, що є частиною тіньового флоту Росії, звинуватили у пошкодженні фінсько-естонської лінії електропередачі Estlink 2. Судно було арештоване на невизначений термін. У серпні капітану танкера було висунуто звинувачення. В жовтні фінський суд закрив справу проти екіпажу танкера Eagle S. У грудні 2024 року нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, що є частиною тіньового флоту Росії, звинуватили у пошкодженні фінсько-естонської лінії електропередачі Estlink 2. Судно було арештоване на невизначений термін. У серпні капітану танкера було висунуто звинувачення. В жовтні фінський суд закрив справу проти екіпажу танкера Eagle S.