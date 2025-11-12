Парламент Естонії не підтримав ідею закриття кордону з РФ
Естонський парламент не підтримав законопроєкт щодо закриття кордону з Росією. Проти проголосували 47 осіб, за – 20. Результати голосування висвітлені на сайті парламенту.
Законопроєкт передбачає здійснення заходів щодо забезпечення "безпеки народу та держави Естонії". Закриття кордону – це один зі способів "запобігти непередбаченим інцидентам та посилити захист".
Як повідомив ERR, ініціатором законопроєкту виступила опозиційна партія Isamaa. Необхідність такого документа пов'язана із загостренням безпекової ситуації.
"Цієї весни, після саботажних актів у Фінській затоці, фракція Isamaa внесла пропозицію в парламент направити уряду ініціативу про закриття тимчасової контрольної лінії між Естонською Республікою і Російською Федерацією. Тоді уряд заявив, що органи безпеки проведуть відповідний аналіз, але результати цього аналізу в парламенті нам не відомі", – зазначав лідер партії Урмас Рейнсалу.
- 10 та 11 жовтня біля кордону Естонії помітили озброєні російські військові підрозділи в районі "Саатсеського чоботу". Цього ж дня Естонія закрила перехід на кордоні з РФ.
- 27 жовтня Естонія заявила про готовність збивати російські дрони, якщо вони порушать її простір.
- 28 жовтня в Естонії збили дрон, що літав поблизу військової бази.
