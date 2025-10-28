В Естонії збили дрон, що літав поблизу військової бази

Дрон був помічений і збитий силами естонських союзників, заявили в Генштабі Сил оборони країни

Військова база Реедо (Ілюстративне фото:err.ee)

В Естонії 17 жовтня поблизу військової бази Реедо був збитий один із двох невідомих дронів. Про це повідомила естонська щоденна газета Postimees.

База 2-ї піхотної бригади розташована на півдні Естонії приблизно за 45 км від кордону з Росією. Союзники близько 16:30 17 жовтня зафіксували біля неї два невідомі дрони. Один був збитий із протидронової рушниці, повідомила газеті прессекретарка Генерального штабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн.

За її словами, правоохоронці намагалися знайти збитий дрон, але в передбачуваному місці падіння нічого не виявили.

"Сили оборони не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою", – повідомила вона.

Також у містечку Реедо дислокований 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) – бронетанковий розвідувальний ескадрон.