В Естонії збили дрон, що літав поблизу військової бази
В Естонії 17 жовтня поблизу військової бази Реедо був збитий один із двох невідомих дронів. Про це повідомила естонська щоденна газета Postimees.
База 2-ї піхотної бригади розташована на півдні Естонії приблизно за 45 км від кордону з Росією. Союзники близько 16:30 17 жовтня зафіксували біля неї два невідомі дрони. Один був збитий із протидронової рушниці, повідомила газеті прессекретарка Генерального штабу Сил оборони Естонії Лійз Ваксманн.
За її словами, правоохоронці намагалися знайти збитий дрон, але в передбачуваному місці падіння нічого не виявили.
"Сили оборони не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою", – повідомила вона.
Також у містечку Реедо дислокований 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) – бронетанковий розвідувальний ескадрон.
- 27 жовтня глава МЗС Естонії заявив про готовність збивати російські дрони, якщо вони порушать повітряний простір країни.
- На початку жовтня біля кордону Естонії помітили озброєні російські військові підрозділи в районі "Саатсеського чобота". Цього ж дня Естонія закрила перехід на кордоні з РФ.
- Пізніше в країні повідомили, що не будуть відкривати цей перехід і побудують там огорожі.
