В Эстонии сбили дрон, летавший вблизи военной базы
В Эстонии 17 октября вблизи военной базы Реэдо был сбит один из двух неизвестных дронов. Об этом сообщила эстонская ежедневная газета Postimees.
База 2-й пехотной бригады расположена на юге Эстонии примерно в 45 км от границы с Россией. Союзники около 16:30 17 октября зафиксировали около нее два неизвестных дрона. Один был сбит из противодронового ружья, сообщила газете пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны Эстонии Лийз Ваксманн.
По ее словам, правоохранители пытались найти сбитый дрон, но в предполагаемом месте падения ничего не обнаружили.
"Силы обороны не комментируют подробно инциденты, связанные с безопасностью", – сообщила она.
Также в городке Реэдо дислоцирован 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) – бронетанковый разведывательный эскадрон.
- 27 октября глава МИД Эстонии заявил о готовности сбивать российские дроны, если они нарушат воздушное пространство страны.
- В начале октября у границы Эстонии заметили вооруженные российские военные подразделения в районе "Саатсеского сапога". В этот же день Эстония закрыла переход на границе с РФ.
- Позже в стране сообщили, что не будут открывать этот переход и построят там ограждения.
Комментарии (0)