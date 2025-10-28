В Эстонии сбили дрон, летавший вблизи военной базы

Дрон был замечен и сбит силами эстонских союзников, заявили в Генштабе Сил обороны страны

Военная база Реэдо (Иллюстративное фото:err.ee)

В Эстонии 17 октября вблизи военной базы Реэдо был сбит один из двух неизвестных дронов. Об этом сообщила эстонская ежедневная газета Postimees.

База 2-й пехотной бригады расположена на юге Эстонии примерно в 45 км от границы с Россией. Союзники около 16:30 17 октября зафиксировали около нее два неизвестных дрона. Один был сбит из противодронового ружья, сообщила газете пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны Эстонии Лийз Ваксманн.

По ее словам, правоохранители пытались найти сбитый дрон, но в предполагаемом месте падения ничего не обнаружили.

"Силы обороны не комментируют подробно инциденты, связанные с безопасностью", – сообщила она.

Также в городке Реэдо дислоцирован 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США (5-7 CAV) – бронетанковый разведывательный эскадрон.