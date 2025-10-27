Эстония заявила о готовности сбивать российские дроны, если они нарушат ее пространство

Маргус Цахкна (Фото: x.com/Tsahkna)

Эстония готова сбивать вражеские дроны, если они нарушат ее воздушное пространство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в ответ на вопрос журналистов на пресс-конференции с главой украинского МИДа Андреем Сибигой.

"Да. Как говорил президент Трампмы должны сбивать их, если они представляют неотложную угрозу. У нас есть все протоколы и все возможности. Эстония – часть НАТО более 20 лет. Альянс готов защищать свою территорию", – отметил он.

Цахкна отметил, что страна сейчас ожидает большего привлечения, расположения оружия и лучшей координации, когда речь идет о подобных нарушениях.

Он также напомнил, что когда российские самолеты 19 сентября на 12 минут нарушили воздушное пространство страны, были подняты для противодействия три самолета НАТО.

"Это был не первый случай, когда Россия тестировала наши способности, и центральноевропейская миссия НАТО была усилена сразу как произошло нарушение воздушного пространства Польши. Таким образом мы наращиваем координацию в нашем всем регионе и усиливаем способности", – сказал эстонский министр.