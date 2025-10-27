Естонія заявила про готовність збивати російські дрони, якщо вони порушать її простір

Очільник естонського МЗС зазначив, що Альянс готовий захищати свою територію від ворожих БпЛА

Маргус Цахкна (Фото: x.com/Tsahkna)

Естонія готова збивати ворожі дрони, якщо вони порушать її повітряний простір. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна у відповідь на питання журналістів на пресконференції з головою українського МЗС Андрієм Сибігою.

"Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія – частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію", – зазначив він.

Цахкна зазначив, що країна наразі очікує більшого залучення, розташування зброї й кращої координації, коли йдеться про подібні порушення.

Він також нагадав, що коли російські літаки 19 вересня на 12 хвилин порушили повітряний простір країни, були підняти для протидії три літаки НАТО.

"Це був не перший випадок, коли Росія тестувала наші здібності, і центральноєвропейська місія НАТО була посилена відразу, коли сталося порушення повітряного простору Польщі. Таким чином ми нарощуємо координацію в нашому всьому регіоні та посилюємо здібності", – сказав естонський міністр.