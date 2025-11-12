Парламент Эстонии не поддержал идею закрытия границы с РФ
Граница (Фото: Depositphotos)

Эстонский парламент не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Против проголосовали 47 человек, за – 20. Результаты голосования освещены на сайте парламента.

Законопроект предусматривает принятие мер по обеспечению "безопасности народа и государства Эстонии". Закрытие границы – это один из способов "предотвратить непредвиденные инциденты и усилить защиту".

Как сообщил ERR, инициатором законопроекта выступила оппозиционная партия Isamaa. Необходимость такого документа связана с обострением ситуации в сфере безопасности.

Читайте также
Россия хочет семь областей Украины, 2026 год станет решающим – анализ Foreign Affairs

"Весной этого года, после актов саботажа в Финском заливе, фракция Isamaa внесла в парламент предложение направить правительству инициативу о закрытии временной линии контроля между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Тогда правительство заявило, что органы безопасности проведут соответствующий анализ, но результаты этого анализа нам в парламенте неизвестны", – отметил лидер партии Урмас Рейнсалу.

Справка
В декабре 2024 года нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, входящий в состав теневого флота России, был обвинен в повреждении финско-эстонской линии электропередач Estlink 2. Судно было арестовано на неопределенный срок. В августе капитану танкера были предъявлены обвинения. В октябре финский суд закрыл дело против экипажа танкера Eagle S.
  • 10 и 11 октября вооруженные подразделения российских войск были замечены в районе "Саатсеского сапога" недалеко от границы Эстонии. В тот же день Эстония закрыла пункт пропуска на границе с Россией.
  • 27 октября Эстония заявила о готовности сбивать российские дроны, если они нарушат ее воздушное пространство.
  • 28 октября в Эстонии сбили беспилотник, летавший вблизи военной базы.
Россияграницаэстония