Парламент Эстонии не поддержал идею закрытия границы с РФ
Эстонский парламент не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Против проголосовали 47 человек, за – 20. Результаты голосования освещены на сайте парламента.
Законопроект предусматривает принятие мер по обеспечению "безопасности народа и государства Эстонии". Закрытие границы – это один из способов "предотвратить непредвиденные инциденты и усилить защиту".
Как сообщил ERR, инициатором законопроекта выступила оппозиционная партия Isamaa. Необходимость такого документа связана с обострением ситуации в сфере безопасности.
"Весной этого года, после актов саботажа в Финском заливе, фракция Isamaa внесла в парламент предложение направить правительству инициативу о закрытии временной линии контроля между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Тогда правительство заявило, что органы безопасности проведут соответствующий анализ, но результаты этого анализа нам в парламенте неизвестны", – отметил лидер партии Урмас Рейнсалу.
- 10 и 11 октября вооруженные подразделения российских войск были замечены в районе "Саатсеского сапога" недалеко от границы Эстонии. В тот же день Эстония закрыла пункт пропуска на границе с Россией.
- 27 октября Эстония заявила о готовности сбивать российские дроны, если они нарушат ее воздушное пространство.
- 28 октября в Эстонии сбили беспилотник, летавший вблизи военной базы.
