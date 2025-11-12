Парламент Эстонии не поддержал идею закрытия границы с РФ

Инициатива по разработке документа была связана с обострением ситуации в сфере безопасности

Эстонский парламент не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Против проголосовали 47 человек, за – 20. Результаты голосования освещены на сайте парламента.

Законопроект предусматривает принятие мер по обеспечению "безопасности народа и государства Эстонии". Закрытие границы – это один из способов "предотвратить непредвиденные инциденты и усилить защиту".

Как сообщил ERR, инициатором законопроекта выступила оппозиционная партия Isamaa. Необходимость такого документа связана с обострением ситуации в сфере безопасности.

"Весной этого года, после актов саботажа в Финском заливе, фракция Isamaa внесла в парламент предложение направить правительству инициативу о закрытии временной линии контроля между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Тогда правительство заявило, что органы безопасности проведут соответствующий анализ, но результаты этого анализа нам в парламенте неизвестны", – отметил лидер партии Урмас Рейнсалу.

Справка В декабре 2024 года нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, входящий в состав теневого флота России, был обвинен в повреждении финско-эстонской линии электропередач Estlink 2. Судно было арестовано на неопределенный срок. В августе капитану танкера были предъявлены обвинения. В октябре финский суд закрыл дело против экипажа танкера Eagle S.