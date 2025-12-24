Глава МЗС Естонії: Якщо зелені чоловічки перетнуть наш кордон, ми стрілятимемо в них

Маргус Тсахкна запевнив, що Естонія збиватиме російські літаки у випадку, якщо вони становитимуть небезпеку

Маргус Тсахкна (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Естонські військові відкриють вогонь, якщо так звані зелені чоловічки перетнуть кордон країни. Про це в інтерв’ю Onet повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Глава естонської дипломатії заявив, що Росія не може мати жодного впливу на європейську архітектуру безпеки, тому що ця архітектура була створена передусім проти Росії.

"Це єдина агресивна країна в нашому регіоні. І коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо не лише про Україну, а й про країни Балтії, Польщу та всю Східну Європу, яка була частиною процесу розширення НАТО", – пояснив Тсахкна.

Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну за жодних обставин не можна довіряти, згадавши війну Росії проти Грузії у 2008 році.

"Реакція Заходу на цю агресію була слабкою, і в результаті 20% території Грузії досі окуповані Росією. Потім настав 2014 рік і окупація Криму та сходу України. Тоді було підписано Мінські угоди, але Росія все одно продовжила свою агресію", – сказав глава естонського МЗС.

Міністр нагадав, що Росія проводить гібридні атаки у всій Європі. 19 вересня російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, а раніше безпілотники залетіли в Польщу. Тсахкна запевнив: Естонія збиватиме російські літаки, якщо подібні ситуації повторяться у майбутньому.

"Якщо ми побачимо, що російські винищувачі становлять загрозу для нашої безпеки, ми їх зіб'ємо. Це червона лінія, і Путін має це пам'ятати. Він повинен розуміти, що це територія НАТО і не може безкарно здійснювати такі акти агресії. Ми згодні з Польщею у цьому питанні", – наголосив він.

Медіа нагадало, що у жовтні на російському боці естонського кордону були помічені так звані зелені чоловічки – російські солдати, які діяли без офіційних військових розпізнавальних знаків.

Міністр закордонних справ Естонії запевнив, що це не був серйозний інцидент, але прикордонний перехід було закрито як запобіжний захід.

"Ми бачимо їх не вперше. Ми постійно стежимо за ними. Наприклад, у нас багато різних повідомлень із Нарви, прикордонного міста. Скажу прямо: якщо зелені чоловічки колись перетнуть наш кордон, ми стрілятимемо в них. Такими будуть наслідки, обговорень немає. Якщо Росія не буде впевнена, чи ми відреагуємо насправді, вона може нас перевірити", – сказав він.

У листопаді естонський парламент не підтримав законопроєкт щодо закриття кордону з Росією через погіршення безпекової ситуації. Більшість депутатів проголосували проти.

22 листопада Тсахкна зазначив, що російські військові, які раніше базувалися поряд з кордоном Естонії, були відправлені до України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

18 грудня повідомлялося, що троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії.