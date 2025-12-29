Глава зовнішньої розвідки Естонії: РФ зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії

НАТО (Ілюстративне фото: Toms Kalnins/EPA)

Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії чи в цілому на Альянс. Про це в інтерв’ю ERR повідомив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

"Те, що ми бачимо сьогодні, – Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому розумінні", – сказав Розін.

За його словами, внаслідок реакцій союзників Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, які відбувалися у регіоні загалом.

"Досі видно, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту", – констатував він.

Розін уточнив, що після різних інцидентів – починаючи з пошкоджень кабелів, які відбулися деякий час тому, або різних зальотів дронів чи літаків у повітряний простір Альянсу, Росія вжила різних заходів, щоб уникати подібних ситуацій.

За його словами, траєкторії дронів над територією України чи у повітряному просторі змінені таким чином, щоб мінімізувати ризики. Посадовець додав, що російські літаки наразі дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів.

"Також після запуску місії НАТО тут більше не відбувалося інцидентів із кабелями. Такою є поточна ситуація. Звичайно, це не виключає того, що в майбутньому інциденти можуть статися, оскільки військова активність висока, війна в Україні триває активно – теоретично це все ще можливо. Але ми не бачимо, щоб Росія зараз навмисно намагалася щось ескалювати", – сказав Розін.

У листопаді міністр закордонних справ країни розповідав, що раніше біля кордонів Естонії було 120 000 військових, а зараз там порожньо.

24 грудня глава МЗС Естонії заявляв, що естонські військові відкриють вогонь, якщо так звані зелені чоловічки перетнуть кордон країни.