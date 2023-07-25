Глава ЮНЕСКО "сожалеет" о гибели пропагандиста Журавлева. В Раде напомнили о нацистах
Генеральный директор ЮНЕСКО Одра Азуле выразила "сожаление" после гибели российского пропагандиста и военного преступника Ростислава Журавлева. Ей ответил глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко, который напомнил, что Журавлев не был журналистом.
На официальном сайте организации опубликовали заявление Азуле, в котором она "сожалеет о смерти Журавлева и призывает к расследованию обстоятельств".
"Журналисты играют решающую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены. Я повторяю свой призыв к соблюдению международного гуманитарного права", — заявила она.
В своем Twitter Мережко написал, что пропагандисты не являются журналистами.
"Они — военные преступники. Так же, как и нацистский пропагандист Юлиус Штрайхер, которого Нюрнбергский трибунал отдал под суд. Российские пропагандисты совершают такое же преступление — преступление против человечности", — заявил парламентарий.
Сам пропагандист Журавлев с юных лет активно пытался участвовать в политике. В частности, он вступил в партию "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, созданную членами ранее запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. Обе политические силы имеют репутацию неонацистских, придерживаются соответствующих взглядов и использовали псевдонацистскую эстетику в своей символике. Он участвовал в агрессии России против Украины с самого ее начала в 2014 году.
- О гибели Журавлева на оккупированной части Запорожской области сообщили 22 июля. РосСМИ писали, что его убил осколок кассетного боеприпаса. Пропагандист приехал на Запорожье, чтобы снимать о них материал для одного из рупоров Кремля РИА Новости.
- 20 июля 2023 года 79 бригада уничтожила пропагандиста РФ Михаила Лучина, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы.
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