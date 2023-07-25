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Глава ЮНЕСКО "шкодує" про загибель пропагандиста Журавльова. У Раді нагадали про нацистів

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 08:12
Глава ЮНЕСКО
Ростислав Журавльов (Фото: ресурс окупантів)

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одра Азуле висловила "жаль" після загибелі російського пропагандиста та військового злочинця Ростислава Журавльова. Їй відповів голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко, який нагадав, що Журавльов не був журналістом.

На офіційному сайті організації опублікували заяву Азуле, в якій вона "шкодує за смертю Журавльова і закликає до розслідування обставин".

"Журналісти відіграють вирішальну роль в інформуванні світу про конфліктні ситуації і мають бути захищені. Я повторюю свій заклик до дотримання міжнародного гуманітарного права", — заявила вона.

У своєму Twitter Мережко написав, що пропагандисти не є журналістами.

"Вони — військові злочинці. Так само, як і нацистський пропагандист Юліус Штрайхер, якого Нюрнберзький трибунал віддав під суд. Російські пропагандисти вчиняють такий самий злочин — злочин проти людяності", — заявив парламентар.

Юліус Штрайхер був головним редактором антисемітської та антикомуністичної газети "Штурмовик", ідеолог расизму. Страчено за вироком Нюрнберзького трибуналу за антисемітську пропаганду та заклики до геноциду від імені нацистської Німеччини.

Сам пропагандист Журавльов із юних років активно намагався брати участь у політиці. Зокрема, він вступив до партії "Інша Росія" Едуарда Лімонова, створеної членами раніше забороненої в РФ Націонал-більшовицької партії. Обидві політичні сили мають репутацію неонацистських, дотримуються відповідних поглядів та використали псевдонацистську естетику у своїй символіці. Він брав участь в агресії Росії проти України із самого її початку у 2014 році.

  • Про загибель Журавльова на окупованій частині Запорізької області повідомили 22 липня. РосЗМІ писали, що його вбив уламок касетного боєприпасу. Пропагандист приїхав до Запоріжжя, щоб знімати про них матеріал для одного з рупорів Кремля РИА Новости.
  • 20 липня 2023 року 79 бригада знищила пропагандиста РФ Михайла Лучина, якому навесні підмінили дрони на фалоімітатори.

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Дмитро Гриниченко
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