Главком анонсировал увеличение денежного обеспечения в три раза по новым контрактам

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Денежное обеспечение украинских контрактников будет увеличено в несколько раз. Об этом в интервью 24 канал сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Внимание главкома обратили на то, что контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет выплачивают за службу в армии миллионы гривен. Для военных других категорий этого не предусмотрено.

Сырский акцентировал, что Министерство обороны вместе с Генеральным штабом, правительством и под личным контролем президента Владимира Зеленского разработали новую контрактную систему.

Согласно ей, по словам главкома, военнослужащий, который подпишет контракт с очень гибкими сроками, будет получать "достойное денежное обеспечение".

"Оно [денежное обеспечение] как минимум в три раза больше, чем сегодняшний установленный уровень. При этом будут сохраняться дополнительные выплаты, премии, денежное обеспечение", – уточнил Сырский.

Он подчеркнул, что "мы долго шли к этому контракту, и он уже где-то на выходе".