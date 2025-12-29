Главком анонсировал увеличение денежного обеспечения в три раза по новым контрактам
Денежное обеспечение украинских контрактников будет увеличено в несколько раз. Об этом в интервью 24 канал сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Внимание главкома обратили на то, что контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет выплачивают за службу в армии миллионы гривен. Для военных других категорий этого не предусмотрено.
Сырский акцентировал, что Министерство обороны вместе с Генеральным штабом, правительством и под личным контролем президента Владимира Зеленского разработали новую контрактную систему.
Согласно ей, по словам главкома, военнослужащий, который подпишет контракт с очень гибкими сроками, будет получать "достойное денежное обеспечение".
"Оно [денежное обеспечение] как минимум в три раза больше, чем сегодняшний установленный уровень. При этом будут сохраняться дополнительные выплаты, премии, денежное обеспечение", – уточнил Сырский.
Он подчеркнул, что "мы долго шли к этому контракту, и он уже где-то на выходе".
- 3 ноября Зеленский заявлял, что Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих. Тогда Шмыгаль уточнил, что главная новация – это четкие сроки службы.
- 5 декабря правительство утвердило и направило в Верховную Раду проект закона, внедряющий новые контракты для военных.
