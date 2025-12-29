Головком анонсував збільшення грошового забезпечення у три рази за новими контрактами

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Грошове забезпечення українських контрактників буде збільшено у кілька разів. Про це в інтерв’ю 24 каналу повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Увагу головкома звернули на те, що контрактникам віком від 18 до 24 років виплачують за службу в армії мільйони гривень. Для військових інших категорій цього не передбачено.

Сирський акцентував, що Міністерство оборони разом з Генеральним штабом, урядом і під особистим контролем президента Володимира Зеленського розробили нову контрактну систему.

Згідно з нею, за словами головкома, військовослужбовець, який підпише контракт з дуже гнучкими строками, отримуватиме "гідне грошове забезпечення".

"Воно [грошове забезпечення] щонайменше у три рази більше, ніж сьогоднішній встановлений рівень. Водночас будуть зберігатися додаткові виплати, премії, грошове забезпечення", – уточнив Сирський.

Він наголосив, що "ми довго йшли до цього контракту, і він вже десь на виході".