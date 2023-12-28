Главком армии Нидерландов: Мы должны быть готовы к войне с РФ, вдруг что-то пойдет не так

По его мнению, жители европейских стран, которые находятся ближе к стране-агрессору, лучше морально подготовлены к возможной войне с ней

Мартин Вийнен (справа) - Фото: ЕРА/KOEN VAN WEEL

Главнокомандующий армии Королевства Нидерландов генерал Мартин Вийнен заявил, что нидерландцам нужно быть готовыми к тому, что, вероятно, когда-нибудь придется воевать с Россией. Его цитирует De Telegraaf.

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"Мы должны быть серьезно готовы к возможному вооруженному конфликту с Россией. Все общество должно быть готовым, вдруг что-то пойдет не так", – сказал он.

По его мнению, жители европейских стран, которые находятся ближе к стране-агрессору, лучше морально подготовлены к возможной войне с ней. Нидерландам, добавляет Вийнен, нужно последовать их примеру.

"Нидерланды не должны думать, что нам гарантирована безопасность, потому что мы находимся в 1500 километрах", – сказал главком армии Нидерландов.

Генерал подчеркнул, что граждане уже должны иметь запасы пищи и питьевой воды, чтобы выжить в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, добавил Вийнен, Нидерландам следует значительно усилить свою армию, поскольку "Россия понимает только один язык: сильные вооруженные силы".

23 декабря 2023 журналисты Bild со ссылкой на собственный источник в одной из европейских разведывательных служб написали, что Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024-2025 года.

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