Головком армії Нідерландів: Ми маємо бути готовими до війни з РФ, раптом щось піде не так
Головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен заявив, що нідерландцям потрібно бути готовими до того, що, імовірно, колись доведеться воювати з Росією. Його цитує De Telegraaf.
"Ми повинні бути серйозно готовими до можливого збройного конфлікту з Росією. Все суспільство має бути готовим, раптом щось піде не так", – сказав він.
На його думку, жителі європейських країн, ближчих до країни-агресора, краще морально підготовлені до можливої війни з нею. Нідерландам, додає Війнен, треба брати з них приклад.
"Нідерланди не повинні думати, що нам гарантована безпека, бо ми за 1500 кілометрів", – сказав головком армії Нідерландів.
Генерал наголосив, що громадяни вже зараз мусять мати запаси їжі та питної води, щоб вижити в надзвичайних ситуаціях.
Крім того, додав Війнен, Нідерландам потрібно значно посилити свою армію, оскільки "Росія розуміє тільки одну мову: сильні збройні сили".
- 23 грудня 2023 року журналісти Bild з посиланням на власне джерело в одній із європейських розвідувальних служб написали, що Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024-2025 року.
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