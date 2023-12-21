Главком Эстонии: НАТО придется бить по территории РФ, если Кремль нападет на члена Альянса

Альянс должен заявить, что ответом на начало войны РФ против любой из стран НАТО станут атаки по целям на территории самой России – главком Эстонии

Ильмар Тамм (Фото - МИД Эстонии)

Североатлантический Альянс должен прямо заявить, что ответом на начало Россией войны против любой из стран НАТО станут атаки по целям на территории самой России. Об этом сказал новый главнокомандующий Вооруженными силами Эстонии (Кайтселийт), генерал-майор Ильмар Тамм.

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Генерал отметил, что Эстония, в отличие от Украины, защищена от агрессии членством в НАТО, и это дает ей больше инструментов для отражения возможного нападения.

"То, что мы можем заранее подготовиться, дает нам серьезное преимущество. Мы должны прямо заявить, что если Россия начнет войну против любой из стран восточного фланга НАТО, у нас больше не будет запрета на атаки целей на территории РФ", – сказал Тамм.

Эстонский главком также считает, что война на истощение, которую Россия ведет против Украины, в самом разгаре, и Западу нужно ясно понять, что у Украины нет другого варианта, кроме сопротивления.

"Наша задача – оказывать поддержку Украине всеми возможными способами. Когда мы тянем с решениями, для Украины это дорого обходится", – сказал он.

В странах Балтийского региона, возможно, лучше понимают, почему необходимо поддерживать Украину, чем в некоторых странах Центральной Европы, где поддержка Украины ограничена из-за внутриполитических процессов, считает генерал.

По его мнению, странам НАТО вряд ли стоит ожидать нападения со стороны России в следующем году, так как Кремль слишком "занят Украиной", но при этом "было бы совершенно неправильно не готовиться и расслабиться".

14 декабря правительство Эстонии поддержало выделение Украине нового пакета военной помощи стоимостью 80 млн евро. В него войдут противотанковые комплексы Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, наземный и водный транспорт, водолазное оборудование.

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