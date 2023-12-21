Главком Естонії: НАТО доведеться бити територією РФ, якщо Кремль нападе на члена Альянсу

Альянс повинен заявити, що відповіддю на початок війни РФ проти будь-якої з країн НАТО стануть атаки по цілях на території самої Росії – головком Естонії

Ільмар Тамм (Фото - МЗС Естонії)

Північноатлантичний Альянс має прямо заявити, що відповіддю на початок Росією війни проти будь-якої з країн НАТО стануть атаки по цілях на території самої Росії. Про це сказав новий головнокомандувач Збройних сил Естонії (Кайтселійт), генерал-майор Ільмар Тамм.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Генерал зазначив, що Естонія, на відміну від України, захищена від агресії членством у НАТО, і це дає їй більше інструментів для відбиття можливого нападу.

"Те, що ми можемо заздалегідь підготуватися, дає нам серйозну перевагу. Ми повинні прямо заявити, що якщо Росія почне війну проти будь-якої країни східного флангу НАТО, у нас більше не буде заборони на атаки цілей на території РФ", – сказав Тамм.

Естонський головком також вважає, що війна на виснаження, яку Росія веде проти України, у самому розпалі, і Заходу потрібно ясно зрозуміти, що Україна не має іншого варіанту, окрім як чинити опір.

"Наше завдання – надавати підтримку Україні всіма можливими способами. Коли ми тягнемо з рішеннями, для України це дорого коштує", – сказав він.

У країнах Балтійського регіону, можливо, краще розуміють, чому необхідно підтримувати Україну, аніж у деяких країнах Центральної Європи, де підтримка України обмежена через внутрішньополітичні процеси, вважає генерал.

На його думку, країнам НАТО навряд чи варто очікувати нападу з боку Росії наступного року, оскільки Кремль надто "зайнятий Україною", але при цьому "було б неправильно не готуватися і розслабитися".

14 грудня уряд Естонії підтримав виділення Україні нового пакету військової допомоги вартістю 80 млн євро. До нього увійдуть протитанкові комплекси Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, наземний та водний транспорт, водолазне обладнання.

Читайте також: Прем'єр Естонії: Про швидку перемогу над РФ не може бути й мови. Кремль розпалює страх НАТО