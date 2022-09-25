Главные новости Украины и мира на 19:00 25 сентября

1. ОККУПАНТЫ НАНЕСЛИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ЗАПОРОЖЬЮ, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ – ОВА. Глава ОВА сообщил, что повреждены объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция (подробнее).

2. УКРАИНА ЗАПРОСИЛА СРОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ИЗ-ЗА ФИКТИВНЫХ РЕФЕРЕНДУМОВ ОККУПАНТОВ. Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с псевдореферендумами, проводимыми российскими захватчиками на временно оккупированных территориях (подробнее).

3. МЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ РФ, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ БУДЕТ ДЛЯ НЕЕ КАТАСТРОФОЙ – САЛЛИВАН. США непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно (подробнее).

4. ЕСЛИ ПУТИН ОСТАНЕТСЯ У ВЛАСТИ, В ЕВРОПЕ СТАБИЛЬНОСТИ НЕ БУДЕТ – ЗЕЛЕНСКИЙ. Если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, то в Европе не будет стабильности, заявил в интервью CBS News президент Владимир Зеленский (подробнее).

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Вадим Ребрина

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