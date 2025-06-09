Главный по инновациям в НАТО о "Паутине": Украина возродила тактику "троянского коня"
Главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье заявил, что Украина возродила тактику "троянского коня", совершив операцию "Паутина". По его мнению, Альянсу следует поучиться у Киева "креативности", передает LRT.
"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова – благодаря технической и индустриальной креативности", – сказал Вандье.
Военные стран НАТО, по его мнению, "безусловно, могут поучиться креативности у Украины".
По словам главкома сил трансформаций НАТО, поскольку современная война меняется с молниеносной скоростью, операция "Паутина" продемонстрировала, насколько важно сегодня внедрять инновации и адаптироваться к победе.
- 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Генеральный штаб ВСУ подтверждал, что благодаря "Паутине" было поражено 41 российское воздушное судно.