Главный по инновациям в НАТО о "Паутине": Украина возродила тактику "троянского коня"

По мнению Пьера Вандье, военные стран НАТО могут поучиться креативности у Украины

Пьер Вандье (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье заявил, что Украина возродила тактику "троянского коня", совершив операцию "Паутина". По его мнению, Альянсу следует поучиться у Киева "креативности", передает LRT.

"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова – благодаря технической и индустриальной креативности", – сказал Вандье.

Военные стран НАТО, по его мнению, "безусловно, могут поучиться креативности у Украины".

По словам главкома сил трансформаций НАТО, поскольку современная война меняется с молниеносной скоростью, операция "Паутина" продемонстрировала, насколько важно сегодня внедрять инновации и адаптироваться к победе.