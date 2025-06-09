Головний по інноваціях у НАТО про "Павутину": Україна відродила тактику "троянського коня"

На думку П’єра Вандьє, військові країн НАТО можуть повчитися креативності в України

П'єр Вандьє (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє заявив, що Україна відродила тактику "троянського коня", здійснивши операцію "Павутина". На його думку, Альянсу варто повчитися у Києва "креативності", передає LRT.

"Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову – завдяки технічній та індустріальній креативності", – сказав Вандьє.

Військові країн НАТО, на його думку, "безумовно, можуть повчитися креативності в України".

За словами головкома сил трансформацій НАТО, оскільки сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю, операція "Павутина" продемонструвала, наскільки важливо сьогодні впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати.