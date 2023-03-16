Главный генерал США о тактике РФ: Бездумные лобовые атаки, теряют сотни человек в день

Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россияне теряют сотни человек в день в бездумных лобовых атаках. Об этом он сообщил на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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По его словам, военные запасы России быстро истощаются, а ее солдаты деморализованные, необученные, немотивированные мобилизованные и заключенные, которых подводит руководство.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают поражать системы связи и логистики РФ, а у оккупантов нет эффективных командиров тактического уровня и надлежащего оборудования — поэтому Москва ведет войну на истощение.

Милли подчеркнул, что российских солдат бросают в бой волнами без какой-либо координации и направления.

"Россия продолжает жестоко расплачиваться жизнями и боевой техникой за продолжение войны по своему выбору. Сильно недотренированные, плохо руководимые, плохо оснащенные силы проводят бездумные лобовые атаки и жертвуют сотнями в день", — заявил военачальник.

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Дмитро Гриниченко

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