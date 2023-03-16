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Главный генерал США о тактике РФ: Бездумные лобовые атаки, теряют сотни человек в день

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 07:13
Главный генерал США о тактике РФ: Бездумные лобовые атаки, теряют сотни человек в день - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россияне теряют сотни человек в день в бездумных лобовых атаках. Об этом он сообщил на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По его словам, военные запасы России быстро истощаются, а ее солдаты деморализованные, необученные, немотивированные мобилизованные и заключенные, которых подводит руководство. 

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают поражать системы связи и логистики РФ, а у оккупантов нет эффективных командиров тактического уровня и надлежащего оборудования — поэтому Москва ведет войну на истощение. 

Милли подчеркнул, что российских солдат бросают в бой волнами без какой-либо координации и направления. 

"Россия продолжает жестоко расплачиваться жизнями и боевой техникой за продолжение войны по своему выбору. Сильно недотренированные, плохо руководимые, плохо оснащенные силы проводят бездумные лобовые атаки и жертвуют сотнями в день", — заявил военачальник.

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Дмитро Гриниченко
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