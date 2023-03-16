Главный генерал США о тактике РФ: Бездумные лобовые атаки, теряют сотни человек в день
Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россияне теряют сотни человек в день в бездумных лобовых атаках. Об этом он сообщил на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.
По его словам, военные запасы России быстро истощаются, а ее солдаты деморализованные, необученные, немотивированные мобилизованные и заключенные, которых подводит руководство.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают поражать системы связи и логистики РФ, а у оккупантов нет эффективных командиров тактического уровня и надлежащего оборудования — поэтому Москва ведет войну на истощение.
Милли подчеркнул, что российских солдат бросают в бой волнами без какой-либо координации и направления.
"Россия продолжает жестоко расплачиваться жизнями и боевой техникой за продолжение войны по своему выбору. Сильно недотренированные, плохо руководимые, плохо оснащенные силы проводят бездумные лобовые атаки и жертвуют сотнями в день", — заявил военачальник.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
Читайте также: Британия: В боях за Бахмут Россия потеряла до 30 000 человек, они продвинулись на 25 км
Комментарии