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Главой фракции Голос в Раде назначили Устинову. Железняк будет оспаривать

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 17:15
Главой фракции Голос в Раде назначили Устинову. Железняк будет оспаривать - Фото
Александра Устинова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 17 декабря, вице-спикер Александр Корниенко объявил в парламенте, что новой главой фракции Голос назначена нардеп Александра Устинова, выполнять обязанности ее заместителя будет Юлия Клименко. Заявление прозвучало во время пленарного заседания Рады.

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Собеседник LIGA.net в руководстве парламента уточнил, что Корниенко руководствовался решением Окружного админсуда Киева от 17 декабря, согласно которому положение фракции Голос было отменено.

"Зашло в Раду решение суда, фракция собралась и переизбрала нового главу", – рассказал он.

Экс-глава фракции Голос Ярослав Железняк написал в Telegram, что вице-спикер нарушил закон, его смещение с должности является противозаконным.

Скриншот Telegram/Ярослав Железняк

17 декабря на сайте Окружного админсуда Киева появилась информация о том, что подан иск и заявление об обжаловании положения о депутатской фракции партии Голос. Истцами указаны Александра Устинова, Юлия Клименко, Соломия Бобровская, Галина Васильченко и другие депутаты.

Причиной иска стал раскол в политсиле. Часть депутатов поддержали увольнение Железняка, поскольку, по их мнению, он выполнял полномочия руководителя фракции в нарушение регламента.

Железняк заявил, что иск в суд об остановке положения о фракции был подан за несколько часов до заседания парламента, а Корниенко намеренно "тянул внеочередное заседание". Нардеп собирается оспорить решение.

Фото: Telegram Ярослава Железняка

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Яна Катасонова
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раскол голос Александр Корниенко Юлия Клименко Ярослав Железняк Александра Устинова
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