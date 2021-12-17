Главой фракции Голос в Раде назначили Устинову. Железняк будет оспаривать

Сегодня, 17 декабря, вице-спикер Александр Корниенко объявил в парламенте, что новой главой фракции Голос назначена нардеп Александра Устинова, выполнять обязанности ее заместителя будет Юлия Клименко. Заявление прозвучало во время пленарного заседания Рады.

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Собеседник LIGA.net в руководстве парламента уточнил, что Корниенко руководствовался решением Окружного админсуда Киева от 17 декабря, согласно которому положение фракции Голос было отменено.

"Зашло в Раду решение суда, фракция собралась и переизбрала нового главу", – рассказал он.

Экс-глава фракции Голос Ярослав Железняк написал в Telegram, что вице-спикер нарушил закон, его смещение с должности является противозаконным.

17 декабря на сайте Окружного админсуда Киева появилась информация о том, что подан иск и заявление об обжаловании положения о депутатской фракции партии Голос. Истцами указаны Александра Устинова, Юлия Клименко, Соломия Бобровская, Галина Васильченко и другие депутаты.

Причиной иска стал раскол в политсиле. Часть депутатов поддержали увольнение Железняка, поскольку, по их мнению, он выполнял полномочия руководителя фракции в нарушение регламента.

Железняк заявил, что иск в суд об остановке положения о фракции был подан за несколько часов до заседания парламента, а Корниенко намеренно "тянул внеочередное заседание". Нардеп собирается оспорить решение.

29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство.

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает Голос.

9 июня Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также депутатам Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой.

16 июня сообщалось, что половина фракции Голос, заявили о создании отдельной депутатской группы Справедливость.

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Яна Катасонова

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