Главой Киевского облсовета стала Наталья Гунько

Сегодня, 27 апреля, депутаты Киевского областного совета избрали нового председателя. Им стала представительница партии Слуга народа Наталья Гунько. Об этом сообщает ЧЕСНО.

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Перед избранием председателем Киевского облсовета Гунько депутаты проголосовали за отставку с этой должности Александра Склярова.

Как отмечается, Гунько была единственным кандидатом на пост председателя облсовета – фракции За майбутне и Европейской солидарности поддержали ее кандидатуру и своих представителей не выдвигали.

Заместителями председателя переизбрали Ярослава Добрянского (За майбутне) и Татьяну Семенову (ЕС).

СПРАВКА. Наталья Гунько родилась в 1979 году.

Закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности Правоведение, а также экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности Банковское дело.

В нынешний Киевоблсовет избрана от партии Слуга народа, в 2015 году была депутатом от Радикальной партии.

Согласно поданной в 2021 году декларации, Гунько является бенефициаром ООО "Гильдия права", владеет двумя квартирами в Броварах, домом и тремя земельными участками в селе Гоголев, домом (дачей) и тремя земельными участками в селе Зазимье. На нее зарегистрированы автомобили Mercedes-Benz ML350 2009 года и BMW 730LD 2018-го.

Ее муж Анатолий Гунько – народный депутат от Слуги народа.

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Наталия Медведева

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