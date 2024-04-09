Главу кибербезопасности СБУ отправили на фронт на время проверки данных Слідство.Інфо

В настоящее время он откомандирован в Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности

Илья Витюк (Фото: СБУ)

Руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка отправили на передовую на время проверки обстоятельств расследования журналистов Слідство.Інфо. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа.

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"На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами Слідство.Інфо, глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей", – говорится в сообщении.

По решению Малюка, на время проведения проверок Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

"В настоящее время он откомандирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", – отметили в пресс-службе СБУ.

4 апреля 2024 года журналист Слідство.Інфо Евгений Шульгат выяснил, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.

В то же время рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает журналист.

В материале говорилось, что жена Витюка Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на этот пост. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева, как утверждает агентство, к Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

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