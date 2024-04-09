Главу кибербезопасности СБУ отправили на фронт на время проверки данных Слідство.Інфо
Руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка отправили на передовую на время проверки обстоятельств расследования журналистов Слідство.Інфо. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа.
"На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами Слідство.Інфо, глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей", – говорится в сообщении.
По решению Малюка, на время проведения проверок Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".
"В настоящее время он откомандирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", – отметили в пресс-службе СБУ.
- 4 апреля 2024 года журналист Слідство.Інфо Евгений Шульгат выяснил, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.
- В то же время рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает журналист.
- В материале говорилось, что жена Витюка Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на этот пост. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.
- 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева, как утверждает агентство, к Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.
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