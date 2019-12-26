Главы парламентских фракций рассказали, что едят в столовой Рады

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Журнал НВ опросил глав депутатских фракций и групп об их любимых блюдах в столовой Верховной Рады. Ответы опубликовал сайт НВ.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия: "Очень люблю сырники. Даже в непленарные недели часто о них вспоминаю".

Глава фракции Оппозиционная платформа - за життя Юрий Бойко утверждает, что его "любимое блюдо" — украинский борщ.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко в парламентской столовой больше всего любит "творог с медом".

Глава фракции Голос Сергей Рахманин говорит, что предпочитает кофе: "Во-первых, потому что я его люблю. А во‑вторых, часто на что‑либо другое просто не хватает времени".

Глава депутатской группы За будущее Тарас Батенко говорит, что на полноценное питание не хватает времени из-за большого количества работы. "…Успеваю разве что перекусить бутербродом и кофе. Если это можно считать блюдом, то, наверное, это и есть вынужденно любимое", - сказал он.

Глава депутатской группы Доверие Олег Кулинич рассказал, что часто заказывает в столовой Рады холодец. "Иногда — просто гречку с огурцами. Нравятся также печеные яблоки", - сказал Кулинич.

А вот глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко на вопросы отвечать отказалась.

Недавно американские ученые обнаружили, что пищевые ограничения способствуют появлению чувства одиночества у людей.