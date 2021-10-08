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Главы всех фракций требуют отстранить Третьякову от заседаний Рады на пять дней

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 14:15
Главы всех фракций требуют отстранить Третьякову от заседаний Рады на пять дней - Фото
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Главы всех фракций и депутатских групп Верховной Рады просят регламентный комитет отстранить нардепа из Слуги народа Галину Третьякову от пленарных заседаний на пять дней. Об этом на брифинге заявили глава фракции СН Давид Арахамия и соглава депутатской группы За будущее Тарас Батенко.

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Арахамия назвал "очень неосторожным" высказывание Третьяковой об умершем сегодня, 8 октября, нардепе из За будущее Антоне Полякове. В чате фракции СН Третьякова написала о Полякове: "минус один враг".

Арахамия подчеркнул, что сразу же извинился за слова Третьяковой перед коллегами в парламенте и избирателями.

"Мы сегодня подписали от всех фракций письмо в регламентный комитет, чтобы они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний", – заявил Арахамия.

Батенко отметил, что также собраны подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме Слуги народа, под обращением к спикеру Рады и к главе регламентного комитета об отзыве Третьяковой с должности главы комитета по соцполитике и правам ветеранов.

"Мы шокированы таким поведением нашей коллеги, госпожи Третьяковой. Я считаю, она не достойна вообще быть народным депутатом Украины", – заявил Батенко.

"Я считаю, что такое поведение недопустимо", – добавил Арахамия.

  • Сегодня, 8 октября, Антон Поляков был найден мертвым в киевском такси. Предварительная причина смерти, названная прокуратурой, – острая коронарная недостаточность.
  • Третьякова во фракционном чате написала "минус один враг", Арахамии пришлось извиняться с трибуны Рады за ее слова.

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Денис Юдин
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Давид Арахамия Галина Третьякова Тарас Батенко антон поляков
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