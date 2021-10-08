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Умер депутат Антон Поляков. Чем он был известен в Раде

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 13:35
Умер депутат Антон Поляков. Чем он был известен в Раде - Фото
Антон Поляков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Умерший сегодня ночью нардеп Антон Поляков одним из первых был исключен из фракции Слуги народа, подавал 6000 правок к "антиколомойскому" закону и говорил о коррупции в Раде.

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Поляков родился в Чернигове, был физлицом-предпринимателем (ФОП) до прихода в политику, руководил общественной организацией Центр противодействия преступности и коррупции. Имел жену и двоих детей, на момент смерти ему было 33 года.

На парламентских выборах 2019-го Поляков был избран в Верховную Раду по 206 мажоритарному округу в Чернигове.

Осенью того же года заявлял, что депутатов Слуги народа за "неправильные голосования" вызывали на ковер к Андрею Богдану – на тот момент главе Офиса президента. Кроме того, он обвинял Богдана в "сокрытии коррупции" на избирательных округах.

Тогда же Поляков утверждал, что другой депутат "заказал его криминальному авторитету", однако имени нардепа не назвал.

15 ноября 2019-го Полякова исключили из СН за голосования вопреки позиции фракции. В тот же день из СН исключили нардепа Анну Скороход.

В марте 2020-го Поляков подавал около 6000 правок к "антиколомойскому" законопроекту – больше, чем кто-либо другой из нардепов. Шантажировал правками Раду, заявляя что отзовет их, если парламент выполнит условия: пересмотрит закон о рынке земли, отсрочит второй этап медицинской реформы и отменит "антифоповские" законы.

До июня 2020-го был внефракционным нардепом, затем вошел в группу За будущее, лидером которой является Игорь Палица – близкий соратник олигарха Игоря Коломойского.

Поляков регулярно утверждал, что в Раде существует коррупция, в частности во фракции СН. За четыре дня до смерти он заявлял в эфире Украина 24, что "слугам" раздавали деньги прямо в туалете парламента во время рассмотрения закона об олигархах. Он говорил, что давал показания об этом в Национальном антикоррупционном бюро.

По данным собеседников LIGA.net в руководстве СН, до недавнего времени Поляков жил со Скороход, однако она от него ушла. Сегодня Скороход стало плохо в Верховной Раде – ее забрала скорая помощь.

  • В ночь на 8 октября Поляков умер в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
  • По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

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Марк Сировой
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смерть нардеп Анна Скороход антон поляков За будущее
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