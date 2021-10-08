Поляков жил вместе с нардепом Скороход. Ее забрала из Рады скорая – источник

Нардепа группы За будущее Анну Скороход забрала из Верховной Рады скорая помощь. До недавнего времени она жила с нардепом из этой же группы Антоном Поляковым, который умер сегодня ночью. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа, куда ранее входили оба депутата.

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По словам источника, Скороход и Поляков жили вместе, однако недавно она от него ушла. Сегодня утром Скороход стало плохо в Верховной Раде, ее забрала скорая, отмечает собеседник.

"У нее было помутнение", – сказал он.

Из деклараций нардепов известно, что у Полякова была жена Галина и две дочери, у Скороход – муж Алексей Алякин и сын.

LIGA.net обращалась за комментарием к помощнице Скороход. Однако та комментировать ситуацию отказалась.

15 ноября 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В тот же день из СН была исключена и Скороход.

В ночь на 8 октября Поляков умер в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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