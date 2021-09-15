"Глаза для Буков". На вооружение ВСУ принята радиолокационная станция Феникс-1
15.09.2021, 14:07
Радиолокационная станция Феникс-1 (Фото – пресс-служба Минобороны)
На вооружение ВСУ принята радиолокационная станция Феникс-1, которая будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса Бук-М1. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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По словам министра обороны Андрея Тарана, Феникс-1 будет "глазами" дивизионов противовоздушной обороны и подразделений радиотехнических войск ВВС.
Радиолокационная станция позволяет автоматизированно выявлять и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов и пеленговать источники активных шумовых помех, отметил Таран.
Станции Феникс-1 были приняты на вооружение после ряда успешных испытаний, их использование повысит эффективность средств ПВО, уверен Таран.
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