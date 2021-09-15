"Глаза для Буков". На вооружение ВСУ принята радиолокационная станция Феникс-1

На вооружение ВСУ принята радиолокационная станция Феникс-1, которая будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса Бук-М1. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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По словам министра обороны Андрея Тарана, Феникс-1 будет "глазами" дивизионов противовоздушной обороны и подразделений радиотехнических войск ВВС.

Радиолокационная станция позволяет автоматизированно выявлять и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов и пеленговать источники активных шумовых помех, отметил Таран.

Станции Феникс-1 были приняты на вооружение после ряда успешных испытаний, их использование повысит эффективность средств ПВО, уверен Таран.

В июне 2021 года стало известно, что САУ Богдана может быть принята на вооружение в 2023 году.

В августе появилась информация, что ВСУ возьмет на вооружение южнокорейские внедорожники KIA KM450.

Денис Юдин

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