Голая Пристань. ВСУ уничтожили около 20 единиц боевой техники оккупантов — ОК "Юг"

В Голой Пристани Херсонской области Вооруженные Силы Украины уничтожили около 20 единиц военной техники российских оккупантов. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник стоит в обороне и пытается удержать имеющиеся рубежи фронта.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ наносили огневое поражение по позициям оккупантов и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружений. Выполнено около 100 огневых задач — уничтожено 10 россиян, другие данные выясняются.

В следствии предыдущих огневых поражений подтверждено уничтожение около 20 единиц техники армии РФ.

Для корректировки огня артиллерии и уточнения положения украинских воинов, противник активно применяет беспилотники, один БПЛА "Орлан-10" был уничтожен.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Читайте также: Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.