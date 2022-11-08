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Голая Пристань. ВСУ уничтожили около 20 единиц боевой техники оккупантов — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 14:43
Голая Пристань. ВСУ уничтожили около 20 единиц боевой техники оккупантов — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Голой Пристани Херсонской области Вооруженные Силы Украины уничтожили около 20 единиц военной техники российских оккупантов. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник стоит в обороне и пытается удержать имеющиеся рубежи фронта.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ наносили огневое поражение по позициям оккупантов и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружений. Выполнено около 100 огневых задач — уничтожено 10 россиян, другие данные выясняются.

В следствии предыдущих огневых поражений подтверждено уничтожение около 20 единиц техники армии РФ. 

Для корректировки огня артиллерии и уточнения положения украинских воинов, противник активно применяет беспилотники, один БПЛА "Орлан-10" был уничтожен. 

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери России ОК Юг
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