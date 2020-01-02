Голос требует остановить конкурс на заместителей директора ГБР

Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований объявлен с нарушением закона и должен быть остановлен, заявила партия Голос.

В Голосе отмечают, что, согласно опубликованному на сайте ГБР 29 декабря объявлению о начале конкурса, срок подачи документов на него заканчивается 3 января. Таким образом, у кандидатов для этого было меньше недели.

В то же время, в законе о ГБР указано, что конкурс проводится в соответствии с приказом директора ГБР, согласно которому конкурс должен быть объявлен не позднее, чем за 15 рабочих дней до завершения срока подачи документов.

По мнению Голоса, сроки подачи документов сократили для того, чтобы участвовать в нем смогли только те, кто заранее знал о его поведении и мог успеть подготовить документы.

В Голосе настаивают, что на должностях заместителей директора ГБР "должны быть независимые профессионалы, а не "100-процентно свои" люди".

В Голосе считают, что объявленный конкурс нужно отменить и назначить новый, который пройдет в соответствии с требованиями закона.

24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

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