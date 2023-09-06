Гончаренко заявил об отставке замов Резникова. Дейнега это опроверг – вот его заявление

Нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что заместители экс-министра обороны Алексея Резникова - Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко – якобы написали заявление об отставке. Дейнега опроверг это сообщение, опубликовав соответствующее сообщение в Facebook, а до этого – сказал об этом LIGA.net.

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"Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", – написал Гончаренко.

Отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, может ли Дейнега подтвердить сообщение о том, что он якобы написал заявление об отставке, заместитель Резникова сказал: "Не писал".

Журналистка LIGA.net также обратилась за дополнительным комментарием к нардепу от Голоса Ярославу Железняку, однако он также не смог подтвердить эту информацию.

"Я ничего об этом не знаю", – сказал Железняк.

Впоследствии Дейнега опубликовал сообщение в Facebook, в котором отметил, что не собирается уходить с поста и хочет "завершить начатое в Минобороны".

"Я знаю что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это произошло. Потому что за эти полгода я стою костью в горле целому клубку очень разных интересов. Мне не раз угрожали, что меня снимут, если не стану более договороспособным. Но я не планирую становиться и идти на компромиссы с совестью", – написал он.

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