Гончаренко заявил об отставке замов Резникова. Дейнега это опроверг – вот его заявление
Нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что заместители экс-министра обороны Алексея Резникова - Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко – якобы написали заявление об отставке. Дейнега опроверг это сообщение, опубликовав соответствующее сообщение в Facebook, а до этого – сказал об этом LIGA.net.
"Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", – написал Гончаренко.
Отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, может ли Дейнега подтвердить сообщение о том, что он якобы написал заявление об отставке, заместитель Резникова сказал: "Не писал".
Журналистка LIGA.net также обратилась за дополнительным комментарием к нардепу от Голоса Ярославу Железняку, однако он также не смог подтвердить эту информацию.
"Я ничего об этом не знаю", – сказал Железняк.
Впоследствии Дейнега опубликовал сообщение в Facebook, в котором отметил, что не собирается уходить с поста и хочет "завершить начатое в Минобороны".
"Я знаю что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это произошло. Потому что за эти полгода я стою костью в горле целому клубку очень разных интересов. Мне не раз угрожали, что меня снимут, если не стану более договороспособным. Но я не планирую становиться и идти на компромиссы с совестью", – написал он.
- 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. 4 сентября глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении.
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