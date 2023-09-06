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Гончаренко заявив про відставку заступників Резнікова. Дейнега це спростував – ось його заява

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06.09.2023, 12:31
Гончаренко заявив про відставку заступників Резнікова. Дейнега це спростував – ось його заява - Фото
Віталій Дейнега (Фото: Facebook)

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що заступники ексміністра оборони Олексія Резнікова - Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко – нібито написали заяву про відставку. Дейнега спростував це повідомлення, опублікувавши відповідний допис у Facebook, а до цього – сказав про це LIGA.net.

"Заступники міністра оборони Гаврилов, Дейнега та Шевченко написали заяви про відставку", – написав Гончаренко.

Скриншот з ТГ-каналу Гончаренко

Відповідаючи на запитання журналіста LIGA.net, чи може Дейнега підтвердити повідомлення про те, що він нібито написав заяву про відставку, заступник Резнікова сказав: "Не писав".

Журналістка LIGA.net також звернулася за додатковим коментарем до нардепа від Голосу Ярослава Железняка, проте він також не зміг підтвердити цю інформацію.

"Я нічого про це не знаю", – сказав Железняк.

Згодом Дейнега опублікував допис у Facebook, в якому зазначив, що не збирається йти з посади й хоче "завершити почате в Міноборони".

"Я знаю що певна кількість людей у цій країні хоче, щоб це сталось. Бо за ці пів року я стою кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів. Мені не раз погрожували, що мене знімуть, якщо не стану договороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси із совістю", – написав він. 

Мілана Головань
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