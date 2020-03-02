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Гончарук: Решение об увольнении отдельных министров - в стадии рассмотрения

Гончарук: Решение об увольнении отдельных министров - в стадии рассмотрения - Фото
Кабинет министров (Фото: пресс-служба КМУ)
02.03.2020, 12:04

Премьер Алексей Гончарук считает, что "говорить о том, кого планируют заменить, немного слишком рано"

Решение об увольнении отдельных министров еще находится в стадии рассмотрения. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Комментируя возможную замену главы Минздрава Зоряны Скалецкой, министра соцполитики Юлии Соколовской и главы Минветеранов Оксаны Коляды, Гончарук заявил, что вопрос о "серьезном усилении" Кабмина рассматривается уже давно.

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По его словам, это командное решение, которое преимущественно зависит от президента и позиции коллег в парламенте.

"Каким будет финальное решение - я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще "на столе". Говорить о том, кого планируем заменить - по-моему, немного слишком рано", - сказал он.

Вопрос о том, будут ли кадровые решения по Кабмину приняты на внеочередном заседании Рады в среду, 4 марта, Гончарук также отказался комментировать, потому что "не хочет распространять слухи".

Он заверил, что официальная информация сразу будет распространена в СМИ.

  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

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Арина Толина, Шмыкова Александра
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