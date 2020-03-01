Разумков о возможной отставке Гончарука: Никаких заявлений в Раде нет

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

По состоянию на сегодня, никаких заявлений об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в Верховную Раду не поступало. Об этом заявил на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, поступило ли заявление в Раду об увольнении Гончарука с должности премьер-министра.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало. Есть перечень вопросов, которые были определены президентом, и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады, это произойдет в среду, 4 марта", - отметил Разумков.

По его словам, 4 марта будут также заслушаны отчеты представителей силовых ведомств - МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса гепрокурора.

Отвечая на вопрос, общался ли он с президентом Владимиром Зеленским, по вопросам, которые вынесены на внеочередное заседание Рады, Разумков сказал: "Да, я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению в ВР, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы".

28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

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