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Разумков о возможной отставке Гончарука: Никаких заявлений в Раде нет

Разумков о возможной отставке Гончарука: Никаких заявлений в Раде нет - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.03.2020, 12:50

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что общался с президентом по вопросам, которые вынесены на внеочередное заседание Рады 4 марта

По состоянию на сегодня, никаких заявлений об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в Верховную Раду не поступало. Об этом заявил на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, поступило ли заявление в Раду об увольнении Гончарука с должности премьер-министра.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало. Есть перечень вопросов, которые были определены президентом, и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады, это произойдет в среду, 4 марта", - отметил Разумков.

По его словам, 4 марта будут также заслушаны отчеты представителей силовых ведомств - МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса гепрокурора.

Отвечая на вопрос, общался ли он с президентом Владимиром Зеленским, по вопросам, которые вынесены на внеочередное заседание Рады, Разумков сказал: "Да, я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению в ВР, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы".

  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

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Арина Толина
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