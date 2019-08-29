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Гончарук выступил в Раде: о чем говорил

Гончарук выступил в Раде: о чем говорил - Фото
Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 17:50

Премьер-министр выступил на дебютном заседании IX созыва Верховной Рады, которое состоялось 29 августа

Премьер-министр Алексей Гончарук выступил с докладом на первом заседании IX созыва Верховной Рады.

Гончарук заявил, что, по его мнению, новому правительству будет очень непросто, например, из-за долгов, которые "достались новому Кабмину в наследство".

"Каждая третья гривна будет идти на обслуживание долга", - заявил Гончарук.  

Также Гончарук посетовал на инфраструктуру и жилищно-коммунальное предприятие, которые, по его словам, находятся в "ужасном" состоянии.

Одной из главных проблем страны премьер назвал коррупцию, пообещав положить ей конец.

Гончарук заявил, что для развития экономики стране нужны: дешевые ресурсы, изменение имиджа Украины, равные правила для всех.

Одним из приоритетных заданий для правительства Гончарук назвал интеграцию в европейский энергетический рынок, что, по его словам, приведет к снижению цен в платежках.

Премьер-министр заявил о необходимости кадровых изменений в Государственной фискальной службе и реформировании этой службы.

Также Гончарук заявил о необходимости бороться с контрабандой. Он понадеялся, что до конца года Украина забудет об этой проблеме, как о "системном явлении".

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